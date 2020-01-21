Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра культуры

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Глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов рассказал, что Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на должности главы департамента кинематографии ведомства.

По словам Разлогова, она зарекомендовала себя как человек дипломатичный, который умеет работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим.

"Мне кажется, это логичное назначение", – цитирует его газета "Известия".

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков отметил, что не знает, как хорошо Любимова ориентируется в других сферах культуры, но надеется, что министр сможет окружить себя квалифицированными помощниками.

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, в свою очередь, рассказал, что вместе с Любимовой готовил театральный фестиваль.

"Ольга производила впечатление очень компетентного, яркого, живого и молодого профессионала", – подчеркнул он. Драматург также добавил, что его обнадеживает это назначение.

21 января был озвучен новый состав правительства РФ. Вместо Владимира Мединского, который руководил министерством культуры с 2012 года, главой ведомства стала Ольга Любимова. Она с января 2018 года возглавляла в Минкульте департамент кино.

Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, главой Минэкономразвития назначили Максима Решетникова. Министерство труда и соцзащиты возглавит Антон Котяков, а министром просвещения стал Сергей Кравцов, при этом новым министром науки и высшего образования назначили Валерия Фалькова. Кроме того, сменился глава Минкомсвязи – им стал Максут Шадаев.

Премьер-министр Михаил Мишустин также назвал ключевые задачи нового правительства. По его словам, приоритет необходимо отдать тем сферам, которые направлены на улучшение уровня жизни населения. Именно такой деятельности и ожидают от правительства, считает премьер.