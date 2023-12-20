Песков заявил, что подъем заболеваемости ОРВИ не повлияет на проведение выборов

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Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ не повлияет на проведение президентских выборов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если вы помните, у нас выборы и во время ковида проводились – и ничего", – напомнил он.

Кроме того, в Кремле не планируют вводить масочный режим ввиду отсутствия индикаций в его пользу от специалистов. При этом Песков подчеркнул, что меры предосторожности необходимо принимать, потому что все по-разному переживают сезон простуд.

Говоря о Владимире Путине, Песков отметил, что для обеспечения его безопасности, в том числе эпидемиологической, делается все необходимое.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что не планируют введение в стране обязательного масочного режима и других ограничений в период новогодних выходных. Однако в ведомстве призвали не забывать о правилах личной профилактики.

Кроме того, глава ведомства Анна Попова сообщила, что летальных случаев гриппа в РФ нет. По ее мнению, это стало результатом прививочной кампании.

В столичном Депздраве сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ и ковидом