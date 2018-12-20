Депутаты остались без корпоратива на Новый год

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Госдума не собирается проводить новогодний корпоратив для депутатов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу парламентского комитета по контролю и регламенту Ольгу Савастьянову.

Она пояснила, что окончание осенней сессии не означает, что у депутатов начались каникулы. "Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет", – сказала Савастьянова.

По ее словам, в настоящее время парламентарии выехали в регионы, чтобы успеть завершить запланированные дела для своих избирателей до конца года.