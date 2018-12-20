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15:12

Путин высказался о штабе управления миром

власть политика

15:12

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин заявил, что российским властям известно, где расположен штаб, который пытается управлять миром. По его словам, эта структура находится не в Москве.

Журналист американского издания Wall Street Journal поинтересовался у российского лидера, действительно ли тот хочет править миром. Путин ответил, что в российской столице к этому не стремятся и одновременно напомнил о тратах США на оборону.

"Вы считаете, мы хотим править миром? Российская угроза – это штамп, который навязывают западному обществу для решения блоковых задач", – заявил президент, добавив, что обществу на Западе нужна внешняя угроза.

Путин высказался о штабе управления миром


В ходе пресс-конференции, которая проходит в в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, Путин также прокомментировал отношения России и Великобритании. По его словам, сейчас они находятся в тупике.

Нынешняя пресс-конференция стала первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-й с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

Пытающийся управлять миром штаб находится не в Москве – Путин

власть политика

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