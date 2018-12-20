Путин прокомментировал отношения России и Великобритании

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Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Лондоном находятся в тупике.

"На мой взгляд, российско-британские отношения находятся в тупике, в интересах обеих стран из этого тупика выйти", – сказал президент РФ.

Ранее глава государства заявил, что цель западных санкций – русофобский подход в сдерживании России. Кроме того, президент назвал нелогичными ограничения в связи с делом Скрипаля.

Так же Путин напомнил, что Россия на протяжении всей своей истории находилась под санкциями.

Большая пресс-конференция российского лидера проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

Это первая пресс-конференция с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-я с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.