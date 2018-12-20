Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:50

Путин отметил необходимость наказания нарушающим закон сотрудникам ФСИН

власть общество

14:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеканал Москва 24

Недопустимо, чтобы сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний нарушали закон. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе большой пресс-конференции.

Президент РФ отметил, что систему ФСИН необходимо совершенствовать. Это, по его убеждению, позволит сделать так, чтобы ситуация в местах лишения свободы находилась под контролем прокуратуры. Что касается пыток в колониях, за них, по словам Путина, должно следовать наказание.

"Любые нарушения закона, тем более пытки – это преступление, и эти преступления должны быть наказаны", – подчеркнул президент.

Он добавил, что чаще всего тех, кто практикует пытки наказывают после того, как резонансные истории всплывают в СМИ.

Во время общения с журналистами российский лидер заявил, что патриотизм должен стать основой укрепления государства. Он пояснил, что речь идет о самом благородном смысле этого слова.

В ходе пресс-конференции Путин также прокомментировал санкции западных стран против крымчан. Он убежден, что другим государствам следовало бы признать голосование жителей полуострова о воссоединении с Россией.

Первая пресс-конференция, которая 20 декабря проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве, стала первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-ой с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

Путин заявил о недопустимости нарушения закона сотрудниками ФСИН

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика