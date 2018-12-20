Путин отметил необходимость наказания нарушающим закон сотрудникам ФСИН

Фото: телеканал Москва 24

Недопустимо, чтобы сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний нарушали закон. Такое заявление Владимир Путин сделал в ходе большой пресс-конференции.

Президент РФ отметил, что систему ФСИН необходимо совершенствовать. Это, по его убеждению, позволит сделать так, чтобы ситуация в местах лишения свободы находилась под контролем прокуратуры. Что касается пыток в колониях, за них, по словам Путина, должно следовать наказание.

"Любые нарушения закона, тем более пытки – это преступление, и эти преступления должны быть наказаны", – подчеркнул президент.

Он добавил, что чаще всего тех, кто практикует пытки наказывают после того, как резонансные истории всплывают в СМИ.

Во время общения с журналистами российский лидер заявил, что патриотизм должен стать основой укрепления государства. Он пояснил, что речь идет о самом благородном смысле этого слова.

В ходе пресс-конференции Путин также прокомментировал санкции западных стран против крымчан. Он убежден, что другим государствам следовало бы признать голосование жителей полуострова о воссоединении с Россией.

Первая пресс-конференция, которая 20 декабря проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве, стала первой с момента вступления Путина на президентский пост на новый срок и 14-ой с 2001 года. На встречу с президентом аккредитовалось рекордное количество журналистов – 1702.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.

