Путин прокомментировал санкции против крымчан

Владимир Путин заявил, что странам Запада следовало бы признать голосование жителей Крыма о воссоединении с Россией, или не вводить в отношении крымчан санкции. Об этом российский лидер заявил на ежегодной большой пресс-конференции.
Он отметил, что Россию обвиняют в аннексии Крыма, однако, "если это была аннексия и силовой захват, то тогда жители Крыма здесь не причем".
"А если они пришли и проголосовали, то тогда это не аннексия", – сказал президент РФ.
Путин напомнил, что на полуострове действуют ограничения на работу страховых компаний, использование морской и другой инфраструктуры, на получение виз, а также операции с финансами. Это, по словам российского лидера, затрагивает почти все тех, кто живет в Крыму.
"Если они не причем, если это аннексия – за что против них ввели санкции? А если все-таки против крымчан ввели санкции за конкретное голосование, то значит надо признать, что оно состоялось", – резюмировал Путин.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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