Путин рассказал об упрощении получения гражданства РФ

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Российское правительство готовит поправки в законодательство, упрощающие получение гражданство не только для граждан Украины, заявил Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Это имеет отношение не только к событиям на юго-востоке Украины, мы делаем это не только для тех людей, которые живут на этой территории", – заявил российский лидер.

Президент РФ уточнил, что поправки планируют принять в начале будущего года.

"Сейчас вносятся изменения в закон о гражданстве, он будет принят в начале следующего года", – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что законопроект, который наделяет президента России правом определять, кто из иностранцев и лиц без гражданства может в упрощенном порядке получить гражданство РФ, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.

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