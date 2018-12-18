Путин будет принимать решения о выдаче гражданства по упрощенной схеме

Законопроект, который наделяет президента России правом определять, кто из иностранцев и лиц без гражданства может в упрощенном порядке получить гражданство РФ, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В пояснительной записке сказано, что изменения помогут в первую очередь выходцам из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой. Речь идет о государствах, где происходят вооруженные конфликты и неконституционная смена режима.
По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, законопроект, в частности, позволит решить проблемы беженцев с Украины.
Помимо этого, законопроект облегчит жизнь участникам программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Отмечается, что они смогут подать заявление на получение гражданства в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.
При этом у участника программы должно быть разрешение на временное проживание или вид на жительство.
На прошедшей в 2018 году прямой линии Владимир Путин поручил МВД и Минтруду упростить получение знающими русский язык иностранцами разрешений на временное проживание и вида на жительство.
По словам зампреда комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктора Водолацкого, рассмотрение вопроса было инициировано в связи с обращениями граждан Украины.
"Два комитета работали над этим законом. Сегодня мы приняли проект федерального закона, который дает право президенту России в целях гуманитарного спасения людей в особом порядке выдавать гражданство тем, кто вынужденно оказался на территории России", – отметил Водолацкий в комментарии RT.
Ранее врио начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова заявила, что ведомство разработало проекты, призванные сократить сроки приобретения гражданства и уменьшить возможности для коррупции. По ее словам, нормы должны помогать воссоединению семей, некоторые члены которых имеют иностранное гражданство.
В Госдуме планируют упростить украинцам получение российского гражданства
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