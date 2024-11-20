Мишустин открыл участки автодорог в Иркутской области и Пермском крае

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Премьер-министр России Михаил Мишустин по видеосвязи открыл участки трассы Р-255 "Сибирь", Р-258 "Байкал" и М-7 "Волга". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Церемония, в рамках которой было запущено движение по участкам автомобильных дорог в Иркутской области и Пермском крае, прошла на пленарном заседании международного форума "Транспорт России".

Четырехполосный участок трассы Р-255 "Сибирь" расположен в обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма. Кабмин добавил, что дорога также стала продолжением обхода Ангарска, она позволила увеличить пропускную способность до 30 тысяч машин в сутки. Теперь благодаря открытию данного участка будет улучшена транспортная доступность для водителей из Иркутской области.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, на участке дороги Р-258 "Байкал" Иркутск – Улан-Удэ – Чита смогут проезжать примерно 20 тысяч автомобилистов в сутки. Для безопасности их движения вдоль трассы строители установили металлическое ограждение, шумозащитные экраны и электроосвещение, а для пешеходов сделали подземный переход в населенный пункт Моты.

Еще один четырехполосный участок трассы М-7 "Волга" соединит 8 муниципальных районов, а также Пермь и Краснокамск.

Мишустин, в свою очередь, поблагодарил специалистов, которые занимались строительством дорог. Он подчеркнул, что новые трассы улучшат жизнь тех населенных пунктов, через которые они проходят. Также, по его словам, конструкции предоставляют новые экономические возможности для регионов. Всего, по данным правительства, с начала года было отремонтировано свыше 22 тысяч километров автодорог.

В середине сентября Сергей Собянин открыл в Москве первую очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Создание дорожного каркаса входило в число приоритетов программы развития ТиНАО, а одним из основных проектов на ближайшие годы стало строительство дублера Калужского шоссе.

До конца года специалисты должны закончить строительство его участка от "Тютчевской" до Проектируемого проезда № 7502.

