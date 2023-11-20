Путин выразил соболезнования родным и близким экс-губернатора Кузбасса Тулеева

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Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По его словам, ушел из жизни человек государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории России. Глава государства подчеркнул, что Тулеев стремился к созиданию, служил России и многое сделал для Кузбасса. Путин назвал его настоящим народным губернатором, которому доверяли люди.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Амана Гумировича Тулеева. Мы сохраним добрую память о нем", – заключил президент.

Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Он руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Бывший губернатор был удостоен множества наград, среди которых орден Почета, орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Александра Невского и награды от многих ведомств.

Свой пост Тулеев покинул после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Экс-губернатор тогда назвал свое решение об уходе с поста руководителя области "единственно верным".