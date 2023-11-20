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20 ноября, 13:19

Политика

Путин планирует выступить на онлайн-саммите G20 22 ноября

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин собирается выступить на онлайн-саммите "Большой двадцатки" 22 ноября. Об этом сообщает RT.

Конкретные темы выступления он не назвал. Представитель Кремля добавил, что в мире сейчас весьма неспокойная ситуация.

"Конечно, будет изложена позиция России, которая достаточно хорошо известна. Она последовательная и сбалансированная", – сказал Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что политизация "Большой двадцатки" может стать причиной ее исчезновения. При этом президент РФ признал, что в последний раз Индии удалось избежать политизации G20. По его словам, руководству этой страны, в том числе премьер-министру Нарендре Моди, удалось сбалансировать интересы разных стран.

Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20

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