20 октября, 12:12Технологии
Путин обсудил с СБ внедрение современных технологий для обеспечения обороны РФ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Открывая совещание, президент затронул тему внедрения современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства.
Также он предложил обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки.
В сентябре Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Он посвятил его теме отношений с ближайшими соседними странами.
Предыдущая встреча также была посвящена данной теме. Помимо этого, обсуждалось обеспечение интересов России за рубежом. На заседании с докладом выступил руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР
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