Путин обсудил с СБ внедрение современных технологий для обеспечения обороны РФ

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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Открывая совещание, президент затронул тему внедрения современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства.

Также он предложил обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки.

В сентябре Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Он посвятил его теме отношений с ближайшими соседними странами.

Предыдущая встреча также была посвящена данной теме. Помимо этого, обсуждалось обеспечение интересов России за рубежом. На заседании с докладом выступил руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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