Путин рассказал Эрдогану о встрече с Трампом на Аляске

Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого рассказал о прошедшем на Аляске саммите между РФ и США, а также дал свою оценку встрече с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры РФ и Турции обсудили прогресс, достигнутый в урегулировании конфликта на Украине. Путин также отметил оказанную Турцией помощь в проведении переговоров между представителями российской и украинской сторон в Стамбуле.

Помимо этого, главы государств поговорили о развитии торговли и инвестиций между странами, а также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

"Условлено о продолжении личных контактов", – сказано в сообщении.

Путин и Трамп провели встречу на Аляске в ночь на 16 августа. По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, глава Белого дома заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры". По его мнению, у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине.

