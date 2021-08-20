Путин заявил об исчерпанном Россией лимите на революции

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Владимир Путин заявил, что РФ исчерпала свой лимит на революции и теперь нужно эволюционное развитие общества и страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер добавил, что власти намерены сделать все, чтобы в стране была стабильная ситуация.

"Мы сделаем все для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке, мы революций больше не хотим, хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет", – заявил президент на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

Ранее в Москве завершились переговоры Путина и Меркель. Лидеры разговаривали в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. На встрече в узком составе со стороны президента РФ также принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской – официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

После приветствия встреча продолжилась за закрытыми дверями. Затем прошли переговоры в многочисленном составе, в том числе в формате рабочего обеда.

Путин сообщил, что одной из приоритетных тем стала ситуация в Афганистане.