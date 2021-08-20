Путин 23 августа встретится в Москве с королем Иордании

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Владимир Путин 23 августа проведет в Москве встречу с королем Иордании Абдаллой II, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, в понедельник будет рабочая встреча", – приводит ТАСС слова Ушакова.

Ранее сообщалось о планируемой встрече Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Она назначена на 21 августа. В ходе беседы президенты рассмотрят ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений, а также обсудят обстановку в Афганистане.