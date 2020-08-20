Чиновник должен всегда оставаться человеком, какой бы пост он ни занимал – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Каждый должен оставаться человеком, какой бы пост он ни занимал, заявил Владимир Путин в беседе с выпускниками третьего потока программы развития кадрового резерва управленцев. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По мнению главы государства, только при этом условии передовые знания и компетенции управленцев будут работать на повышение благополучия и благосостояния граждан страны.

Ранее на той же встрече Путин рассказал, какими качествами должен обладать управленец. Он подчеркнул, что его главным качеством является умение слышать людей и понимать проблемы.

По словам президента, без необходимых личных качеств на государственной службе делать нечего.