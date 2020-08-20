Путин рассказал, какими качествами должен обладать управленец

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин сообщил, что умение слышать людей и понимать проблемы являются главным качеством управленца. Об этом президент России рассказал на встрече с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, говорится на сайте Кремля.

"Уверен, вы и дальше будете постоянно учиться новому, будете развивать лучшие свои профессиональные качества, навыки и, конечно, человеческие качества", – обратился к участникам глава государства.

По словам Владимира Путина, без необходимых личных качеств на государственной службе делать нечего.

"В этой связи хочу особо подчеркнуть: главное для любого управленца – это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны, понимать проблемы граждан", – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, президент РФ поблагодарил выпускников, участвовавших в акции взаимопомощи "Мы вместе".

Ранее Путин назначил Александра Рудакова послом РФ в Ливане. До этого президент освободил от обязанностей посла РФ в Ливане Александра Засыпкина. Он занимал данный пост с 2010 года.