Путин наградил заммэра Москвы Бочкарева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин наградил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> Бочкарева Андрея Юрьевича", – говорится в документе.

Бочкарев родился в Тюмени в 1972 году. Он с отличием окончил Тюменский инженерно-строительный институт. За годы карьеры успел принять участие в строительстве ряда крупных зарубежных инфраструктурных проектов, в том числе суперскоростной железнодорожной магистрали в Великобритании.

В период с 2006 по 2009 год Бочкарев работал на разных должностях в компании "Русал". С 2010 года он руководил Мосгорзаказом, а в 2020 году был назначен на должность вице-мэра столицы.

Ранее Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Сергея Собянина. Глава государства отметил большой вклад градоначальника в социально-экономическое развитие российской столицы.



Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени