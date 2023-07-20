16:55Город
Путин наградил заммэра Москвы Бочкарева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин наградил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в строительстве Большой кольцевой линии Московского метрополитена и многолетнюю добросовестную работу наградить <...> Бочкарева Андрея Юрьевича", – говорится в документе.
Бочкарев родился в Тюмени в 1972 году. Он с отличием окончил Тюменский инженерно-строительный институт. За годы карьеры успел принять участие в строительстве ряда крупных зарубежных инфраструктурных проектов, в том числе суперскоростной железнодорожной магистрали в Великобритании.
В период с 2006 по 2009 год Бочкарев работал на разных должностях в компании "Русал". С 2010 года он руководил Мосгорзаказом, а в 2020 году был назначен на должность вице-мэра столицы.
Ранее Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Сергея Собянина. Глава государства отметил большой вклад градоначальника в социально-экономическое развитие российской столицы.
Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
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