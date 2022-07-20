Путин высказался об очередях в поликлиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
До сих пор в России не удалось справиться с очередями в поликлиниках, но в некоторых местах ситуация улучшается. Об этом заявил Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Один из участников встречи предложил внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность постановки диагноза и назначения терапии в результате телемедицинского осмотра.
Путин подчеркнул, что телемедицина будет развиваться во всем мире и в России в том числе. Однако президент отметил важность действовать аккуратно и постепенно, чтобы не навредить. Российский лидер указал, что Минздрав возражает и против того, чтобы рецептурные лекарства выписывались и диагноз ставился таким образом.
"И в первом, и во втором случае, считают в Минздраве, нужен личный прием. Но тем не менее – я просто в этом абсолютно уверен <...> – возможности широкого использования этих современных технологий будут, безусловно, расширяться", – отметил Путин.
Вместе с тем он добавил, что стоять на месте нельзя. Президент России пообещал поговорить на этот счет с Минздравом. В качестве примера он привел очереди в поликлиниках и рассказал, что в местах, где внедряются новые методы, ситуация улучшается.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские фармацевтические компании с января по май выпустили почти восемь миллионов упаковок лекарств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. По сравнению с прошлым годом цифра увеличилась более чем в два раза. По словам мэра, фармацевтическая отрасль столицы расширяет производство лекарств.
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