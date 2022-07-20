Путин счел сумасшествием призывы Европы экономить свет и воду, чтобы рассердить его

Фото: kremlin.ru

Призывы европейских стран экономить воду и электричество, чтобы рассердить президента России и уменьшить энергодоходы Москвы, являются сумасшествием. Об этом заявил Владимир Путин.

"Позавчера мне показали картинку – в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: "Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места". И показано – здесь, здесь, здесь, здесь", – приводит слова российского лидера ТАСС.

Такие призывы он назвал бредом и заявил, что люди "совсем с ума посходили".

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хавьер Блас заявил, что европейцам необходимо отказаться от "друзей" Путина. "Ваш старый холодильник – друг Владимира Путина. Выбросьте его!" – говорится в заголовке статьи. Обозреватель пояснил, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа.

