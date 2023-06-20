Песков заявил, что работа по обмену пленными должна проводиться "в тишине"

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Обмен пленными представляет собой кропотливую работу, которую лучше не сопровождать никакими комментариями, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Таким образом Песков ответил на комментарий советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который говорил, что Киев будет добиваться обмена 22 участников националистического батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

"Я не хотел бы никак комментировать тему обменов. Она достаточно чувствительная. Это сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", – сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в ходе обмена пленными 11 июня из украинского плена были освобождены 13 военнослужащих из ДНР.

По словам омбудсмена региона Дарьи Морозовой, одним из военнопленных оказался мобилизованный студент, еще два человека провели в плену больше года.

4 августа 2022 года украинскую террористическую организацию "Азов" внесли в перечень террористов и экстремистов.

До этого Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал организацию террористической и запретил ее на территории страны.



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