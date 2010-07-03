Путин назвал ошибкой правительства проблему с ипотекой в 6% для семей с детьми

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Владимир Путин назвал ошибкой правительства то, что российский Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализацию программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.

"По поводу 6% за ипотеку. Действительно, есть такое решение, поручение для семей с детьми, причем для семей, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена льготная ипотека в объеме 6%. Можно ли меньше – можно, и это уже делается на Дальнем Востоке, там 5%", – сказал президент в ходе ежегодной прямой линии.

Глава государства отметил, что людям трудно решить эту проблему. Она не решается с банками, они не переходят на 6% в отношении кредитов, ранее выданных. Президент подчеркнул: ошибка правительства заключается в том, что министерство финансов не выделило достаточно ресурсов для компенсации банкам. Первоначально они решили, что достаточно будет 2%, а этого недостаточно, отметил Путин.

Президент отметил, что кабмин не провел работу с банками для реализации этой программы. Эта программа должна быть решена "по другим каналам".

Ранее во время прямой линии Путин заявил, что Россия и западные страны понесли потери от взаимных санкций. Он подчеркнул, что Россия не поступится своими национальными интересами, а от экономических ограничений наша страна в чем-то даже выиграла (он упомянул реализацию программы импортозамещения на 667 миллиардов рублей).



Путин назвал ошибкой Минфина отказ банков от льготной ипотеки для многодетных семей

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