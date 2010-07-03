Путин назвал ошибкой правительства проблему с ипотекой в 6% для семей с детьми

Владимир Путин назвал ошибкой правительства то, что российский Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализацию программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.
"По поводу 6% за ипотеку. Действительно, есть такое решение, поручение для семей с детьми, причем для семей, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена льготная ипотека в объеме 6%. Можно ли меньше – можно, и это уже делается на Дальнем Востоке, там 5%", – сказал президент в ходе ежегодной прямой линии.
Глава государства отметил, что людям трудно решить эту проблему. Она не решается с банками, они не переходят на 6% в отношении кредитов, ранее выданных. Президент подчеркнул: ошибка правительства заключается в том, что министерство финансов не выделило достаточно ресурсов для компенсации банкам. Первоначально они решили, что достаточно будет 2%, а этого недостаточно, отметил Путин.
Президент отметил, что кабмин не провел работу с банками для реализации этой программы. Эта программа должна быть решена "по другим каналам".
Ранее во время прямой линии Путин заявил, что Россия и западные страны понесли потери от взаимных санкций. Он подчеркнул, что Россия не поступится своими национальными интересами, а от экономических ограничений наша страна в чем-то даже выиграла (он упомянул реализацию программы импортозамещения на 667 миллиардов рублей).
Путин назвал ошибкой Минфина отказ банков от льготной ипотеки для многодетных семей
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.