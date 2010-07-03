В Совете Федерации прокомментировали новые пособия на детей в 2020 году

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Предложение Владимира Путина обеспечить социальные выплаты семьям, где есть дети от полутора до трех лет, поддержит Совет Федерации. Об этом Москве 24 рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Можно только поаплодировать такому решению президента, – заявил Рязанский. – Хорошее решение, которое можно только поддерживать. Естественно, что президент предлагает это и как меру социальной поддержки, и как меру борьбы с бедностью, потому что в основном в эту категорию попадают семьи с детьми".

Однако глава комитета пояснил, что обеспечение таких выплат потребует поиска необходимых средств.

"Я не думаю, что средства, которые потребуются, безгранично большие, – отметил Рязанский. – Они требуют счета. Потом мы будем искать эти ресурсы".

Особенно сенатор отметил вопрос о том, какие семьи будут попадать под такую социальную поддержку. Владимир Путин также в ходе прямой линии отметил, что пока не решен вопрос – какой доход должен быть для получения выплат: полтора или два прожиточных минимума на человека.

"Это зависит от того, какое количество семей попадает в категорию до полутора и до двух прожиточных минимумов на человека, – пояснил Рязанский. – Если есть ресурсы, то чем больше семей попадет в рамки поддержки этого федерального решения, тем лучше. Я за решение, в которое автоматически попадает большее количество семей". При этом, по словам сенатора, сначала стоит включить в программу семьи, у которых на человека приходится до полутора прожиточных минимумов.

Парламентарий добавил, что закон может вступить в силу уже в следующем году. "Если правительство оперативно посчитает весь необходимый ресурсный инструментарий и внесет такого рода законопроект, мы до конца весенней сессии сумеем его принять и направить соответствующее решение на помощь людям", – пообещал глава комитета.

Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что в России с 1 января 2020 выплаты на ребенка в среднем по 10–11 тысяч рублей будут распространяться на семьи, у которых средний доход составляет два прожиточных минимума.