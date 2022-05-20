Путин поддержал участие Куйвашева в выборах губернатора Свердловской области

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Владимир Путин поддержал участие губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в предстоящих выборах нового главы региона. Об этом он заявил во время встречи с чиновником по видеосвязи.

Президент отметил, что команда Куйвашева, который руководит регионом с 2021 года, сумела достичь значительных успехов и создать тем самым основу для дальнейшего развития области.

"И я желаю вам успехов и думаю, что вы сможете это сделать (продолжить развитие. – Прим. ред.) в ближайшее время. Поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причем в таком же ключе", – сказал глава государства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские власти рассматривают возможность отказа от проведения прямых выборов губернаторов в сентябре текущего года или их перенос в связи со сложной ситуацией в экономике. Позже, однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков данную информацию опроверг.

