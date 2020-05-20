Путин рассказал о хороших видах на урожай в 2020 году

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин в ходе заседания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности заявил, что в текущем году ожидается хороший урожай зерновых. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышает 100 миллионов тонн. В этом году у нас также хорошие виды на урожай", – сказал президент.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в свою очередь, сообщил, что в нынешнем году в стране планируется собрать примерно 120 миллионов тонн зерна. Этот показатель близок к тому, что был годом ранее.
Также в ходе заседания Путин отметил, что Россия на данный момент почти полностью обеспечивает себя основными продуктами. Помимо этого, страна экспортирует продовольствие, а также входит в число ведущих поставщиков по ряду позиций.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз России до 30 июня ввел временное ограничение на экспорт сырья – разрешалось вывести не более 7 миллионов тонн. Поскольку грузоотправители забронировали максимальное количество товара еще до 26 апреля, и, как следствие, РФ перестала отправлять зерно за пределы ЕАЭС.
Зарубежные СМИ объяснили важность российского зерна не только повышенным спросом импортеров, но и ослаблением национальной валюты РФ из-за нефтяного кризиса.
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