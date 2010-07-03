Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков

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Михаила Глазкова назначили начальником Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба магистрали. Владимир Молдавер, который был начальником МЖД с ноября 2009 года, занял должность старшего советника гендиректора – председателя правления ОАО "РЖД" – главного инспектора.

"Сегодня, 20 мая, генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Глазкова", – говорится в сообщении.

Глазков родился в 1980 году, в 2002 году окончил Московский государственный университет путей сообщения.

С марта 2010 года был главным инженером Московского отделения Октябрьской железной дороги (ОЖД), с февраля 2011 года был заместителем главного инженера ОЖД, в сентябре 2013 года занял должность замначальника ОЖД по территориальному управлению, через год стал первым заместителем начальника ОЖД.

С прошлого года был начальником специального управления ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что обязательным требованием для руководителей госкорпораций может стать стаж муниципальной или государственной службы. С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Жигарев отметил, что на данный момент есть проблема с некомпетентностью ряда топ-менеджеров крупных государственных компаний. Эту проблему, по его словам, могло бы решить предложенное им требование.