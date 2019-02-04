В ГД предложили назначать управляющими госкорпораций людей с опытом госслужбы

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Обязательным требованием для руководителей госкорпораций может стать стаж муниципальной или государственной службы. С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

"Сотрудниками госкорпораций должны обязательно быть люди, имеющие стаж государственной или муниципальной службы. Это вполне правильно и понятно. Заместители министров, которые работают по 5-10 лет на госслужбе, отвечают за промышленность, экономику, высказывают свои обиды. Они понимают, что их зарплата близко несопоставима с зарплатами начальников управлений и департаментов государственных корпораций", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Жигарев также отметил, что в настоящий момент существует проблема с некомпетентностью ряда топ-менеджеров крупных государственных компаний. Эту проблему, по его словам, могло бы решить предложенное им требование.

Летом 2018 года сообщалось, что отказавшимся от статуса резидентов или граждан иностранных государств россиянам могут вернуть право избираться в органы государственной власти и местного самоуправления, а также поступать на военную и правоохранительную службу. Проект поправок в закон "О гражданстве Российской Федерации" подготовил коллектив депутатов Госдумы.

По словам авторов документа, сейчас отсутствует система уведомления госорганов о выходе лица из иностранного гражданства, из-за этого права людей ущемляют. Нет общего порядка, который позволил бы гражданам уведомить власти о своем решении.