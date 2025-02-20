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20 февраля, 14:07

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Песков: Путин проведет международный телефонный разговор 20 февраля

Путин проведет международный телефонный разговор 20 февраля – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 20 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, разговор обозначен в рабочей программе Путина. Он пройдет во второй половине дня, добавил Песков.

Ранее Путин сообщил, что с удовольствием встретится с главой США Дональдом Трампом. Есть обоюдное желание, но встреча должна быть подготовлена, подчеркнул Путин. Президент России отметил, что пока не может назвать конкретные сроки.

По словам лидера РФ, он не виделся с Трампом "очень давно", близких отношений у них нет, однако в предыдущий президентский срок главы Штатов они встречались и обсуждали межгосударственные отношения.

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