Кремль переадресовал вопрос о подготовке атаки ВСУ на Брянск в МО РФ

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения про подготовку ВСУ к масштабной атаке на Брянскую область.

Он уточнил, что ВС РФ продолжают спецоперацию и отслеживают ситуацию на фронте. Вопросы по деталям СВО лучше адресовать в Минобороны, сказал Песков.

В Сети ранее появилась информация о якобы готовящемся масштабном наступлении ВСУ на Брянскую область. В сообщениях говорилось о скоплении техники и военных Украины в нескольких десятках километров от границы с регионом.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил Владимиру Путину, что ситуация в регионе непростая, но контролируемая. Паники среди мирных жителей на фоне атак украинской армии нет.

По информации Богомаза, за январь 2025 года ВСУ совершили свыше 700 атак по территории области, в результате которых были жертвы среди населения. Кроме того, повреждения получили 1 876 домов, из которых 144 оказались полностью разрушены.

Для возмещения ущерба от атак противника из регионального бюджета гражданам было выделено более 500 миллионов рублей, добавил губернатор.