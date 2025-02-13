Губернатор Брянской области доложил Путину о непростой ситуации в регионе

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Ситуация в Брянской области непростая, но контролируемая, паники среди населения на фоне атак ВСУ нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз на видеовстрече с Владимиром Путиным.

"Жители делают все для поддержки наших защитников", – подчеркнул он, добавив, что брянские организации на безвозмездной основе выделяют строительную технику и материалы.

По данным Богомаза, за прошедший январь Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили более 700 атак по территории области, в результате которых были жертвы среди мирного населения. Также повреждения получили 1 876 домов, в том числе 144 – полностью разрушены.

"70 социальных объектов разрушены, повреждены 149 – это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства", – уточнил губернатор.

Для возмещения ущерба от атак ВСУ из областного бюджета гражданам было выделено, по его словам, свыше 500 миллионов рублей.

Вместе с тем в регионе поддерживают и вернувшихся с СВО бойцов. Как уточнил Богомаз, ими занимается фонд "Защитники Отечества" вместе с главами муниципальных образований.

"Мы оказываем полную поддержку, социальную, медицинскую помощь, в адаптации и трудоустройстве", – заверил он.

В минувшую ночь над Брянской областью были ликвидированы 33 дрона, в том числе 3 реактивных. При этом 27 БПЛА уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) и еще 6 – спецподразделение управления Росгвардии по региону. В результате атаки беспилотников никто не пострадал.