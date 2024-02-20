Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО "Полиметалл"

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Владимир Путин разрешил заключать сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО "Полиметалл". Документ появился на официальном портале правовых актов.

Таким образом, допускаются операции с долями в уставном капитале ООО "Тасеевское" и акциями АО "Полиметалл" на основании указа главы государства № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Ранее Путин принял решение о переходе Ульяновского станкостроительного завода во временное управление Росимущества. Согласно указу российского лидера, все акции предприятия находятся в распоряжении Росимущества, что говорит о расширении списка активов, подпадающих под временное управление на фоне санкционных мер.