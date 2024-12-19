Путин пообещал обсудить с кабмином ситуацию с перебоями медпрепаратов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции пообещал обсудить с кабмином РФ ситуацию с перебоями медицинских препаратов.

"Значит, что касается тест-полосок и так далее, знаете, это просто такие вот сбои и недоработки в деятельности соответствующих ведомств и местах. Деньги в целом на все эти препараты выделяются в полном объеме. Это вопрос организации торгов и своевременного принятия решений", – пояснил российский президент.

Он пообещал поговорить с коллегами в правительстве и субъектах РФ. Нужно "просто вовремя все сделать", уточнил Путин.

Глава государства также заверил, что проблема с нехваткой физраствора будет решена, но предупредил о недопустимости повторения подобных ситуаций. Дефицит физраствора Путин объяснил проблемой с упаковкой. По его словам, Минпромторг и Минздрав своевременно не приняли решение по ценам на нее.

"Для производителей стоимость, которая предлагалась, стала убыточной. Дошли до того, что начали закупать эту упаковку за границей", – рассказал лидер РФ.

Между тем в пресс-службе Росздравнадзора отметили, что за 2,5 недели декабря более трех миллионов упаковок ввели в гражданский оборот. Лекарственное обеспечение лечебной и аптечной сетей ведомство держит на особом контроле, также Росздравнадзор контактирует с производителями лекарства.

"В настоящее время физраствор активно вводится в гражданский оборот и доставляется в регионы", – добавили в пресс-службе.

Ранее СМИ писали, что жители некоторых российских регионов начали массово жаловаться на нехватку физраствора. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пояснил, что проблем с производством препарата в стране нет, однако произошла перерегистрация цен на фоне роста себестоимости упаковки. С его слов, в России работает достаточное число производителей физраствора и существует большой объем производства, способный закрыть потребности рынка.