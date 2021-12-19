Песков рассказал об умерших от COVID-19 сотрудниках администрации президента

Фото: "Моя улица"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в администрации российского президента сотрудники тоже погибают от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире программы "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия–1".
"К сожалению, приходят и печальные новости, люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники. Поскольку у нас производство непрерывное, мы не прерываемся, все локдауны все равно работаем", – пояснил он.
Песков добавил, что большинство сотрудников администрации вакцинированы или уже переболели коронавирусом.
Пресс-секретарь президента отметил, что Владимира Путина угнетает высокая смертность людей от COVID-19.
"Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия", – отметил официальный представитель Кремля.
При этом сам Песков отметил, что уже вакцинировался. По его словам, побочные эффекты после прививки несопоставимы с симптомами коронавируса.
Антипрививочники и те, кто агитирует против вакцинации, по мнению пресс-секретаря президента – "опасные дураки".
"Опасными дураками – это два слова. Одним словом это не выразишь", – сказал он.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат от коронавируса "Фтортиазенон" проходит уже вторую фазу клинических исследований. К испытаниям другого лекарства, представляющего собой "коктейль из антител", могут приступить уже 5–10 января.
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