Песков рассказал об умерших от COVID-19 сотрудниках администрации президента

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в администрации российского президента сотрудники тоже погибают от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире программы "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия–1".

"К сожалению, приходят и печальные новости, люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники. Поскольку у нас производство непрерывное, мы не прерываемся, все локдауны все равно работаем", – пояснил он.

Песков добавил, что большинство сотрудников администрации вакцинированы или уже переболели коронавирусом.

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимира Путина угнетает высокая смертность людей от COVID-19.

"Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетет и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая, это трагедия", – отметил официальный представитель Кремля.

При этом сам Песков отметил, что уже вакцинировался. По его словам, побочные эффекты после прививки несопоставимы с симптомами коронавируса.

Антипрививочники и те, кто агитирует против вакцинации, по мнению пресс-секретаря президента – "опасные дураки".

"Опасными дураками – это два слова. Одним словом это не выразишь", – сказал он.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что препарат от коронавируса "Фтортиазенон" проходит уже вторую фазу клинических исследований. К испытаниям другого лекарства, представляющего собой "коктейль из антител", могут приступить уже 5–10 января.