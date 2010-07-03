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Общество

17:55

Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ходе пленарного заседания во вторник, 19 ноября, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о регулировании зарубежных СМИ-иностранных агентов. Об этом сообщил ТАСС.

Статус иностранного агента могут получить физические лица, которые распространяют контент иностранных СМИ-иноагентов или юридических лиц, учрежденных такими СМИ, а также участвуют в создании таких материалов. Это возможно при условии, что обозначенное частное лицо распространяет сообщения или материалы для неограниченного круга пользователей и получает финансирование из-за рубежа.

Иностранными агентами также могут признать физлиц и российских юридических лиц, которые либо распространяют, либо участвуют в создании информации СМИ-иноагентов, а также финансируются за счет зарубежных источников.

Новый законопроект также предусматривает блокировки интернет-ресурсов иностранного СМИ-иноагента (или созданного им юридического лица) за нарушения правил распространения информации. Действие закона не распространяется на российские СМИ.

Вести реестр иноагентов будут в Минюсте. Ранее ведомство регулировало процесс по поручению президента РФ, теперь процесс оформлен законодательно.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять законопроект о регулировании деятельности СМИ, признанных иностранными агентами.

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