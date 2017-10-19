Путин ответил анекдотом на вопрос об участии в выборах

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Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал собравшимся анекдот, отвечая модератору дискуссии политолога Федора Лукьянова о своем участии в президентских выборах в 2018 году, сообщает ТАСС.

"Я расскажу вам замечательную историю под конец. Один олигарх разорился и разговаривает с женой. Он ей говорит: знаешь, нам придется продать "Мерседес", нам придется купить "Ладу". Ну, нормально. Нам придется переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве. Нормально-нормально. Ты же меня будешь любить? Она ему говорит: буду очень любить. И очень скучать", – рассказал Путин, добавив: "Я не думаю, что по мне будут долго скучать".

Лукьянов обратился к президенту, заявив, что Валдайский клуб не представляет, как будет заседать, если Путин откажется идти на выборы. "Вы как талисман у нас", – обратился к главе государства политолог.

"Это не значит, что вы меня не будете приглашать? Или же меня сразу снимите с довольствия как солдата, который демобилизовался?" – пошутил Путин.

Ранее Путин перечислил основные задачи, которые предстоит в будущем решить президенту России. Он отметил, что Россию предстоит сделать конкурентоспособной, а также гибкой по формам и методам управления. Путин также заявил о необходимости повышать обороноспособность страны.