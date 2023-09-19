Путин заявил, что стратегической задачей ОПК является обеспечение нужд СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Полное обеспечение войск, которые участвуют в спецоперации, является стратегической задачей оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (ВПК) в Ижевске.

"Сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год", – цитирует президента ТАСС.

Путин назвал данную тему крайне актуальной. Он добавил, что рабочая группа ВПК и координационный совет при кабмине регулярно контролируют выполнение графика поставок и решают проблемные вопросы.

Вместе с этим Путин поздравил специалистов ОПК с Днем оружейника. Российский лидер заявил о высоком оснащении армии и флота. Само заседание состоялось в Ижевске – в одном из ведущих центров отечественной оборонной промышленности.

Путин поблагодарил работников за ответственный и добросовестный подход к делу. Он заявил, что РФ гордится достижениями конструкторов и инженеров, которые вносят вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона сама обеспечивает себя всеми видами вооружений. По его словам, конвейеры военно-промышленного комплекса РФ работают в три смены.

Медведев призвал сплотиться вокруг президента РФ