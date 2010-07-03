Медведев утвердил порядок выплат компенсаций СМИ за гибель журналиста

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Российское правительство утвердило правила выплаты компенсаций журналистам при причинении вреда жизни или здоровью во время работы в особых условиях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Под особыми условиями понимается работа в горячих точках. В частности, в местах, где введено военное положение или режим ЧС, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов, проведения контртеррористической операции.

В случае смерти сотрудника редакции выплачивается единовременная компенсация в размере не менее двух миллионов рублей. В случае утраты более чем на 90% профессиональной трудоспособности – не менее миллиона. Если причинен вред здоровью, повлекший утрату менее чем на 90% профессиональной трудоспособности, предусмотрена компенсация в размере не менее 100 тысяч рублей "за каждые 10%.

Степень утраты профессиональной трудоспособности подтверждается заключением федерального госучреждения медико-социальной экспертизы.

С сентября начал действовать закон о дополнительных социальных гарантиях для журналистов, которые работают в горячих точках. Редакции СМИ теперь обязаны обучить сотрудников мерам безопасности, снабдить средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком PRESS, помочь получить документ, подтверждающий его статус как журналиста при пересечении границы.

При причинении вреда жизни или здоровью журналиста во время работы в особых условиях редакция обязана выплатить компенсацию – до двух миллионов рублей. Также в законе прописано, что предусмотрены компенсации расходов на медицинскую помощь в другой стране, на возвращение в Россию в случае невозможности передвигаться и на возвращение останков, если сотрудник погиб, выполняя задание в горячей точке.