Что изменится в жизни россиян в сентябре

Московским пенсионерам увеличат доплаты, беспилотники придется регистрировать, а военнообязанные смогут отказаться от отсрочки. Рассказываем, какие изменения ждут нас в начале осени.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Повышение пенсий

С 1 сентября в Москве увеличатся городские доплаты к пенсии. С первого месяца осени стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров составит 19,5 тысячи рублей. Доплаты получат 1,6 миллиона московских пенсионеров. Перерасчет пройдет в первой декаде.

Ранее минимальный доход неработающих пенсионеров составлял 17,5 тысячи рублей.

В детсад – без медсправки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С сентября в Москве больше не нужна бумажная справка в детские сады об отсутствии у детей контактов с инфекционными больными. При этом, как и раньше, в течение первых двух недель месяца всех детей будут осматривать школьные медсестры.

По данным московских властей, в столице нет эпидемий инфекционных заболеваний: жители могут заболеть ветрянкой или иной инфекционной болезнью в любое время года, однако, как правило, очаг заболевания ограничен стенами одной квартиры или дома. Таким образом, если семья живет в доме, где есть больные дети, то с ней свяжутся напрямую, сообщат о нахождении в зоне карантина и напомнят, что перед возвращением ребенка в детский сад им нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья. Для этого уже создана специальная информационная программа.

Борьба с "билетной мафией"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала осени вступит в силу так называемый закон о борьбе с "билетной мафией", который поможет ограничить спекуляцию билетами. Среди основных требований – запрет на продажу билетов выше указанной на нем цены, на перепродажу их неофициальными посредниками, а также установленные ограничения по размеру наценки, которую может назначать посредник (она не должна превышать 10 процентов от стоимости билета, если иное не оговорено в договоре с организатором).

Порядок возврата билетов тоже ужесточат, чтобы лишить возможности перекупщиков массово сдавать билеты перед самым началом мероприятия. Чтобы получить назад полную стоимость, сдать билет нужно будет не позднее чем за 10 дней до начала мероприятия. Вернуть половину цены можно будет, если билет был сдан не менее чем за пять дней до этой даты. А 30 процентов – если владелец обратился в кассу не позднее чем за три дня до мероприятия.

В случае отказа менее чем за три дня, организация может не возвращать деньги.

Исключение будет сделано в тех случаях, если возврат связан с болезнью покупателя или болезнью/смертью кого-то из близких родственников – в этом случае вне зависимости от того, когда именно был сдан билет, можно будет получить назад его полную стоимость. Правда, для этого нужно показать справку.

Финская виза

С 1 сентября Финляндия начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы согласно прописанным в директивах Евросоюза регламентам. Теперь для туристической и частной поездки к заявлению нужно будет приложить либо данные о месте проживания в период путешествия, либо описание маршрута, а также доказательство того, что человек обладает необходимыми денежными средствами (выписка с банковского счета за последние три месяца, справка с места работы или свидетельство о владении собственностью).

Документы о наличии средств теперь должны предоставлять и те, кто обладает собственностью в Шенгенской зоне, а также те, кто будет посещать близких родственников, проживающих там.

Прежде шенгенскую визу в Финляндию можно было оформить без сопроводительных документов. Новым правилам будут следовать финское посольство в Москве, генконсульство страны в Санкт-Петербурге, а также офисы в Петрозаводске и Мурманске.

Учет беспилотников

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 27 сентября все владельцы беспилотников (в том числе небольших дронов) с массой от 250 граммов до 30 килограммов должны будут поставить их на учет, подав заявление (в том числе в электронной форме) в Росавиацию вместе с их фотографиями, получить учетный номер и перед первым полетом нанести этот номер на элементы конструкции. В заявлении также нужно указать все характеристики дрона, включая тип и количество двигателей.

Владельцам новых беспилотных воздушных суден (БВС) необходимо подать заявление в течение 10 дней со дня покупки. Конструкторам, которые сами создали БВС, – до первого запуска. Тем, кто приобрел или сделал беспилотник до 27 сентября, поставить на учет его можно в течение месяца после вступления закона в силу, то есть до конца октября.

Наказание за несоблюдение пока не определили, но в целом за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства может грозить штраф от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц, 25–30 тысяч – для должностных и от 250 до 300 тысяч рублей – для юридических.

Защита журналистов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

С сентября начинает действовать закон о дополнительных социальных гарантиях для журналистов, которые работают в горячих точках.

С этого момента редакции СМИ будут обязаны обучить сотрудников мерам безопасности, снабдить средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком PRESS, помочь получить документ, подтверждающий его статус как журналиста при пересечении границы.

При причинении вреда жизни или здоровью журналиста во время работы в особых условиях редакция обязана выплатить компенсацию – до двух миллионов рублей. Также в законе прописано, что предусмотрены компенсации расходов на медицинскую помощь в другой стране, на возвращение в Россию в случае невозможности передвигаться и на возвращение останков, если сотрудник погиб, выполняя задание в горячей точке.

Отказ от отсрочки

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Согласно новой редакции федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", некоторым военнообязанным предоставляется право добровольно отказаться от отсрочки или полного освобождения от призыва.

Речь, в частности, идет о тех, у кого есть ученая степень, о родных братьях и сыновьях тех, кто погиб или получил ранения в ходе прохождения военной службы или во время нахождения на военных сборах, а также о студентах-очниках программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Добровольно отказаться от отсрочки можно будет, обратившись с заявлением в приемную комиссию военкомата.

Изменение в расписании электричек

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 2 по 4 сентября, а также 8-го и 9-го на Рижском и Курском направлениях пройдут плановые работы по развитию инфраструктуры в рамках первого этапа проекта МЦД-2.

В эти дни у ряда электричек и экспрессов поменяют время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. В частности, из расписания уберут несколько поездов, курсирующих на участках Москва – Павшино, Москва – Нахабино – Румянцево, Москва – Дедовск, Москва – Павшино – Новоиерусалимская, Тушино – Нахабино, Люблино – Нахабино – Дедовск, а также Новоиерусалимская – Нахабино, Новоиерусалимская – Манихино-1, Шаховская – Волоколамск, Подольск – Нахабино и Люблино – Царицыно.

Все изменения в расписании электричек можно посмотреть на сайте РЖД в разделе "Пассажирам".

Также в первой половине сентября изменится расписание движения ряда пригородных поездов на Ленинградском направлении: на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок). Изменения коснутся 13 поездов, которые будут следовать по маршрутам с 3 по 5 сентября. Все изменения можно посмотреть на сайте перевозчика.