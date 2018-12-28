Путин подписал закон о работе журналистов в горячих точках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин подписал закон о дополнительных социальных гарантиях для журналистов, которые работают в горячих точках. Документ опубликован на портале правовой информации. Изменения вносятся в закон "О СМИ", они вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

В нем сообщается о правилах работы в тех местах, где действует военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов, контртеррористических операций, а также в иностранном государстве, которое находится в условиях чрезвычайного положения или вооруженного конфликта.

Вводится обязанность СМИ обеспечить обучение сотрудников мерам безопасности, снабдить их средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком Press, оказать содействие в получении документа, подтверждающего его статус как журналиста при пересечении границы.

При причинении вреда жизни или здоровью журналиста во время работы в особых условиях редакция обязана выплатить ему единовременную компенсацию. В случае гибели журналиста его семья получит минимум 2 миллиона рублей. Если сотрудник "утратил профессиональную трудоспособность более чем на 90 процентов", ему выплатят минимум 1 миллион, менее 90 процентов – от 100 тысяч за каждые 10 процентов степени утраты профессиональной деятельности.

Также в законе прописано, что предусмотрены компенсации расходов на медицинскую помощь в другой стране, на возвращение в Россию в случае невозможности передвигаться и на возвращение тела (останков).

Ранее в пятницу, 28 декабря, Путин подписал ряд других документов. Президент продлил льготный период по оплате штрафа ГИБДД, получил право выдавать гражданство по упрощенной схеме и утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные с властями митинги и акции протеста.