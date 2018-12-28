Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин подписал закон, закрепляющий штрафы до полмиллиона рублей за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах и собраниях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Статью 20.2 КоАП РФ дополнят новой частью, согласно которой за подобное нарушение для граждан предусматривается штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Он также может быть заменен на обязательные работы на срок от 20 до 100 часов или административный арест до 15 суток.
Между тем должностные лица за совершение такого правонарушения будут наказываться штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей. А юрлица – от 250 до 500 тысяч рублей. Рассматривать подобные дела будут в суде, а административные протоколы составят сотрудники полиции.
Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Евгений Ревенко, ранее отмечал, что вовлечением подростков будут считаться действия взрослых, направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественное действие.
При этом поступки взрослых людей могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме призывов совершить преступление. Законопроект направлен не против детей или родителей, а против тех, кто зазывает на заведомо незаконную акцию.
По словам парламентария, правоохранительные органы фиксируют резкий рост участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Например, в 2017 году в ходе таких акций было задержано 475 подростков, а в мае текущего года – 223.
Ровно неделю назад законопроект одобрили члены Совета Федерации. Сенаторы подчеркивали, что административное наказание грозит в случае, если вовлечение подростков в митинги не содержит уголовно наказуемого деяния.
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