Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:43

Президент получил право выдавать гражданство по упрощенной схеме

власть политика

10:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин подписал закон, предоставляющий президенту РФ полномочия определять категории иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют право получить российского гражданства в упрощенном порядке. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Закон также устанавливает порядок подачи заявлений иностранцами, которые хотят получить гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что законопроект, который наделяет президента России правом определять, кто из иностранцев и лиц без гражданства может в упрощенном порядке получить гражданство РФ, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Изменения помогут в первую очередь выходцам из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой. Речь идет о государствах, где происходят вооруженные конфликты и неконституционная смена режима.

Помимо этого, законопроект облегчит жизнь участникам программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Они смогут подать заявление на получение гражданства в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.

власть политика

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика