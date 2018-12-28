Президент получил право выдавать гражданство по упрощенной схеме

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин подписал закон, предоставляющий президенту РФ полномочия определять категории иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют право получить российского гражданства в упрощенном порядке. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Закон также устанавливает порядок подачи заявлений иностранцами, которые хотят получить гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что законопроект, который наделяет президента России правом определять, кто из иностранцев и лиц без гражданства может в упрощенном порядке получить гражданство РФ, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Изменения помогут в первую очередь выходцам из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой. Речь идет о государствах, где происходят вооруженные конфликты и неконституционная смена режима.

Помимо этого, законопроект облегчит жизнь участникам программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Они смогут подать заявление на получение гражданства в упрощенном порядке, в том числе по месту пребывания в выбранном для проживания регионе.