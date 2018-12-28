Путин продлил льготный период по оплате штрафа ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа "со скидкой", если извещение пришло с опозданием, подписал Владимир Путин. Документ появился на портале правовой информации.
Отныне, если копия постановления о назначении штрафа дошла до получателя после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление.
При этом ходатайство должен подать сам привлеченный к административной ответственности.
Прежде водитель в 20-дневный срок после наложения штрафа мог оплатить только половину его суммы. В ГИБДД уверены, что система уплаты штрафов "со скидкой" является одной из действенных мер, способствующей реализации принципа неотвратимости наказания. Теперь действовавший ранее срок оплаты будет продлен.
В начале декабря закон одобрила Госдума. Изменения внесут в статьи 31.8 и 32.2 Кодекса об административных правонарушениях.
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