Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Госдума запустила англоязычную версию сайта, пишет портал "Дни.ру".
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, люди, которые интересуются российской политикой, теперь смогут познакомиться с ней из первоисточника. О том, что необходимо принять данное решение, политик говорил во время Международного форума "Развитие парламентаризма" в июне этого года.
Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила Володину благодарность за запуск сайта. Она напомнила, что политик был одним из инициаторов модернизации сайта Госдумы.
Также сообщается, что для пользователей интернета доступны англоязычные страницы нижней палаты в ведущих социальных сетях, в том числе в Facebook, Twitter и Instagram.
В прошлому году открылись официальные страницы Госдумы в социальных сетях, а в апреле этого года запустили обновленный официальный сайт нижней палаты.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, который вводил запрет на скидки на алкоголь.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: