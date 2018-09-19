Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Госдума запустила англоязычную версию сайта, пишет портал "Дни.ру".

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, люди, которые интересуются российской политикой, теперь смогут познакомиться с ней из первоисточника. О том, что необходимо принять данное решение, политик говорил во время Международного форума "Развитие парламентаризма" в июне этого года.

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выразила Володину благодарность за запуск сайта. Она напомнила, что политик был одним из инициаторов модернизации сайта Госдумы.

Также сообщается, что для пользователей интернета доступны англоязычные страницы нижней палаты в ведущих социальных сетях, в том числе в Facebook, Twitter и Instagram.

В прошлому году открылись официальные страницы Госдумы в социальных сетях, а в апреле этого года запустили обновленный официальный сайт нижней палаты.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, который вводил запрет на скидки на алкоголь.