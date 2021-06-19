Николай Яцеленко назначен заместителем главы Минцифры

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На должность заместителя главы Минцифры РФ назначен Николай Яцеленко. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правовой информации.

"Назначить Яцеленко Николая Сергеевича заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", – говорится в документе.

Перечень обязанностей Яцеленко в министерстве не сообщается.

Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Минцифры уточнили, что Яцеленко будет заниматься кураторством координации реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также формирования государственной политики и реализацию функций Минцифры России в области цифровой трансформации органов государственной власти.

Ранее Вячеслав Торсунов возглавил столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.