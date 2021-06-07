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В мире

20:40

Представитель Мальдив избран председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН

за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Глава МИД Мальдив Абдулла Шахид избран председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

За него проголосовали представители 143 стран. Его оппонентом был афганский дипломат Залмай Расул, за которого отдали голоса 48 человек. Воздержавшихся не было. Уточняется, что Шахид вступит в должность в сентябре 2021 года и пробудет на посту в течение одного года.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией в трех областях – обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития.

Это подразумевает взаимодействие в области борьбы с климатическими изменениями, поддержания биологического разнообразия, а также соблюдения прав человека.

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