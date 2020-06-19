Россия достойно ответила на угрозу COVID-19 – Путин

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Россия достойно ответила на угрозу COVID-19, заявил Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с представителями отраслей экономики, пострадавших от пандемии.

По словам президента, это удалось благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения и жизненно важных отраслей национальной экономики.

"Мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, что называется, на свой тыл", – цитирует главу государства ТАСС.

В России за день подтвердили 7 972 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. При этом в 2 620 случаях клинических проявлений не было. Всего в стране зарегистрировали 569 063 случая коронавируса в 85 регионах, вылечились 324 406 человек, скончался 7 841.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что повторного всплеска в России может не быть. По ее мнению, такой сценарий возможен при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Голикова добавила, что коронавирус будет циркулировать, подобно другим инфекциям.

