Владимир Путин проведет заседание Совбеза 20 мая

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Владимир Путин проведет заседание Совбеза в режиме видео-конференц-связи в пятницу, 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании планируется обсудить повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры РФ. Участники рассмотрят вопросы принятия дополнительных мер для предотвращения последствий угроз в сфере информационно-коммуникационных технологий.

С основным докладом по теме укрепления суверенитета России в глобальном информационном пространстве выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета 25 мая. Участники обсудят меры по поддержке семей с детьми. Речь пойдет о социальной сфере в целом. В частности, обсудят индексацию выплат.

