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Владимир Путин после своего выступления на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры провел отдельную встречу с главой ведомства Игорем Красновым.

Кроме того, на закрытую беседу российский лидер пригласил зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

"Дмитрий Анатольевич", – обратился Путин к политику, после чего Медведев поднялся на сцену и вместе с главой государства и генпрокурором удалился за кулисы.

В рамках заседания президент заявил, что Вооруженные силы России завершают разгром украинской группировки в Курской области. По его словам, все украинские военные и иностранные наемники, находящиеся в регионе, являются террористами.

Кроме того, Путин поручил прокурорам выявить и расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также проследить за тем, чтобы пострадавшее население получало помощь в полном объеме.

