Путин заявил, что Собчак закладывал основы современной России

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Владимир Путин заявил, что первый мэр и единственный Санкт-Петербурга Анатолий Собчак входил в число тех людей, которые заложили основы современной России. Такое мнение президент РФ высказал на вечере памяти в честь советского и российского политика в петербургской филармонии.

"Он стал первым мэром Санкт-Петербурга на пике своей всесоюзной и поистине всенародной известности. Именно таким ярким, необычным он был для своих университетских коллег и, конечно, для нас, для его студентов", – указал российский лидер, поскольку также был бывшим студентом Собчака.

Глава государства отметил то, как Собчак "ворвался" в политику, являясь на тот момент профессором и юристом высокого ранга. После того, как он стал народным депутатом СССР, политик заявил о себе как "о блестящем ораторе и просветителе", подчеркнул президент.

Путин выделил приверженность первого мэра Санкт-Петербурга таким ценностям, как сила и культура права, справедливость и достоинство человека. Кроме того, он отметил масштабность и содержательность мыслей Собчака, так как сам являлся свидетелем этого.

"Он умел заражать других своими идеями и проектами", – добавил российский лидер

19 февраля журналистка Ксения Собчак почтила память своего отца в 25-ю годовщину его смерти, разместив в соцсетях черно-белый снимок с ним. Она рассказала, что не помнит запах и голос отца, но иногда пересматривает фото и видео с ним, чтобы "вернуть ощущение", что он рядом.

Телеведущая ранее поделилась историей, как Путин спас ее отца в 1996 году. По ее словам, после проигранных отцом выборов в Санкт-Петербурге его начала "мочить" группа Александра Кержакова – начальника охраны Бориса Ельцина.

Тогда генпрокурор Юрий Скуратов поручил заняться этим делом человеку, который не осознавал, как это делать. Именно в этот момент президент РФ помог вывезти ее отца за границу, отметила Собчак.

